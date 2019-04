Amianto Emarese, Tar ribalta gara 11 mln

Il Tar della Valle d'Aosta ha ribaltato l'esito della gara d'appalto da 11 milioni e 533 mila euro (Iva esclusa) - bandita il 4 maggio 2018 - per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente delle ex cave e delle discariche di amianto di Emarèse.

Per i giudici c'è stata una "illegittimità" nella "mancata esclusione del consorzio Cogeis dalla gara", "in realtà privo - secondo l'impresa ricorrente - del requisito della iscrizione all'albo dei gestori ambientali per come richiesto dal disciplinare". Cogeis spa di Quincinetto si era aggiudicata i lavori in un consorzio con Marazzato Soluzioni Ambientali srl di Pollein, Costruzioni Stradali Bgf srl di Issogne, Ivies spa di Pontey, Edilvi Costruzioni srl di Pollein e Chelab srl. "La gara - scrive il Tar - va aggiudicata alla ricorrente" (a patto che "siano superate le necessarie verifiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti"): la Daf Costruzioni Stradali srl, di Milano, in Ati con Isovit srl, Daudin srl, Bertini srl e Silea srl.