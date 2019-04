Turismo, Pasqua sotto tono in Vda

(ANSA) - AOSTA, 20 APR - E' una Pasqua "sotto tono" dal punto di vista turistico quella che chiude la stagione dello sci in Valle d'Aosta. Molte sono ancora le disponibilità nelle strutture ricettive delle principali località delle regione alpina. Secondo le previsioni meteo domenica e lunedì sarà soleggiato con la presenza di qualche nuvola alta.

"Una Pasqua a fine aprile - commenta Filippo Gérard, presidente degli albergatori valdostani - non aiuta il turismo di montagna". In chiaro-scuro anche il bilancio dell'inverno 2018-2019: "C'è stato un leggero calo di presenze negli alberghi, mentre gli impianti hanno avuto risultati record, anche grazie alle condizioni meteo che hanno favorito le presenze giornaliere. I risultati sono a macchia di leopardo, alcune zone come Cervinia sono andate molto bene, altre come le valli del Gran Paradiso o la valle del Lys sono andate meno bene. Complessivamente è stata una stagione nella media".