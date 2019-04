Celva approva bilancio consolidato

Con un voto all'unanimità l'assemblea del Celva ha approvato il bilancio consolidato, che al 31 dicembre 2018 evidenzia costi per 1 milione 587 mila 990 euro, ricavi per 1 milione 675 mila 982 euro e un conseguente utile di esercizio di 87 mila 992 euro. L'88 per cento delle risorse sono di finanza locale.

Il presidente del Celva, Franco Manes, ha evidenziato come "lo scorso anno sia stato, per l'organizzazione, un periodo cruciale, durante il quale si sono dovute applicare le diverse norme che caratterizzano le società partecipate a controllo analogo congiunto: dalla selezione del personale, che passa necessariamente attraverso prove selettive concorsuali, all'applicazione del cosiddetto 'Codice degli appalti', che ha impegnato il Consorzio in una procedura di gara complessa, quale quella della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali".