Divergenze maggioranza, verifica slitta

Slitta di qualche giorno la verifica tra le forze di maggioranza regionale, che si incontreranno dopo la seduta del Consiglio Valle del 17 e 18 aprile. E' quanto emerso durante una riunione a Palazzo regionale convocata anche per un chiarimento a seguito delle novità giunte sulla scena politica valdostana, a partire dalla nascita del Front valdotain per arrivare ai dissidi all'interno di Pour Notre Vallée.

Secondo quanto si è appreso, sul piano amministrativo c'è ancora la volontà di portare avanti l'azione del governo Fosson, mentre sul piano politico sussistono divergenze soprattutto in vista delle prossime elezioni europee. Union valdotaine, Union valdotaine progressiste, Stella alpina e Alpe, in particolare, hanno chiesto al presidente Fosson di sostenere la candidatura di Marco Gheller.