Salvi due scialpinisti su Breithorn

Sono stati tratti in salvo in serata due scialpinisti stranieri che nel pomeriggio avevano smarrito la via del rientro durante la discesa del Breithorn (4.165 metri), nel gruppo del Monte Rosa. Entrambi (uno dei due è bulgaro) sono in buone condizioni fisiche. A causa del maltempo, previsto dai bollettini, l'elicottero non ha potuto raggiungerli così è stato necessario l'intervento di squadre a piedi del Soccorso alpino valdostano e del Soccorso alpino della guardia di finanza. Per il tratto più basso della discesa la Cervino spa, che gestisce gli impianti di risalita, ha messo a disposizione un gatto delle nevi.