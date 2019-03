Mobilità elettrica,accordo Cva-Be charge

Per "favorire lo sviluppo della mobilità elettrica in Valle D'Aosta", Be Charge (operatore integrato per la mobilità elettrica) e Cva (Compagnia valdostana delle acque) hanno siglato un accordo di partnership. L'intesa prevede nell'arco di due anni la realizzazione sul territorio di almeno 250 infrastrutture di ricarica e la sperimentazione di progetti innovativi di Vehicle to Grid (V2G) che renderanno l'utilizzo diffuso delle auto elettriche ancor più conveniente in un futuro non troppo lontano.



Tutte le infrastrutture di ricarica - alimentate dall'energia 'pulita' di Cva - saranno smart ed user-friendly, monitorate 24 ore su 24 da un servizio di assistenza e tecnologicamente avanzate: il processo di carica potrà essere prenotato, avviato ed arrestato via smartphone tramite un'applicazione dedicata realizzata da Be Charge e di facile utilizzo da parte dell'utente finale.