Sci:Simone Origone oro mondiale velocità

Simone Origone torna re nella sua Vars, sulle Alpi francesi. Sulla pista dove aveva già vinto due titoli mondiali l'azzurro si aggiudica di nuovo la medaglia d'oro nello sci velocità. Lo fa per la sesta volta in carriera, a distanza di sei anni dall'ultima volta, quando proprio a Vars trionfò per la quinta edizione consecutiva. A 39 anni, dopo essersi ripreso il comando della classifica di Coppa del mondo, Simone Origone conferma di essere tornato il numero uno di questo sport: aveva già brillato nelle qualificazioni di venerdì e nella semifinale disputata al mattino, è stato il più veloce anche in finale, dove è arrivato a 228,862 km/h, precedendo il francese Simon Billy, secondo a 227,592, e l'austriaco Klaus Schrottshammer, bronzo a 226,843. Si è classificato nono, invece, Ivan Origone, con la velocità di 221,538 km/h.

Tra le donne, terzo podio mondiale consecutivo per Valentina Greggio, che dopo due trionfi consecutivi porta a casa una medaglia di bronzo.