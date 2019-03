Candiani, ok statalizzazione vvff Vda

"Nessuna obiezione ad accogliere i vigili del fuoco valdostani nel corpo nazionale". E' quanto afferma il sottosegretario dell'interno Stefano Candiani, precisando che "nei prossimi giorni" si terrà un incontro con il Presidente della Regione Valle d'Aosta Antonio Fosson al Ministero. "Come ribadito più volte - spiega Candiani - da parte nostra c'è volontà di effettuare il passaggio: dalla Regione ci aspettiamo una proposta che, senza costi per l'amministrazione del Corpo Nazionale, possa avviare l'iter procedurale, tenuto conto che si tratta di un'operazione complessa che richiede passaggi di legge. La visita del Presidente Fosson sarà quindi necessaria per entrambe le parti".