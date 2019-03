Gerandin da pm per lettere Rollandin

Il consigliere regionale Elso Gerandin è stato sentito stamane dal pm Luca Ceccanti come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sulle lettere di garanzia inviate nel 2014 dall'allora presidente della Regione Valle d'Aosta Augusto Rollandin a tre banche creditrici della Casinò de la Vallee spa per 19 milioni di euro.

Gerandin, che era già stato critico nei confronti di quelle lettere di patronage, e' rimasto in procura per circa un'ora e mezza rispondendo alle domande del pm. Sono stati sentiti inoltre alcuni funzionari ed ex funzionari dei tre istituti di credito. Rollandin è indagato per abuso d'ufficio continuato.