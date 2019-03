Fosson a pm Corte conti, collaboriamo

"La Giunta ha anche deciso in seguito alle comunicazioni del presidente della sezione regionale della Corte dei Conti effettuate ieri, giornata di apertura dell'anno" giudiziario "della Corte dei conti, di scrivere una lettera al procuratore della sezione regionale della Corte dei Conti che ieri ha mosso alcune osservazioni, in cui noi vogliamo comunicare al procuratore il nostro desiderio di collaborare, di lavorare con lui". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Antonio Fosson, durante la conferenza stampa settimanale della giunta.

"Lo invitiamo a un incontro con la giunta - ha spiegato Fosson - anche perché il nostro interesse è proprio di spendere bene tutto quanto è il denaro dei valdostani, rispettare la legalità in tutto e riteniamo che questo rapporto con lui più stretto - lui ha parlato di comunicazioni che non erano state osservate, ieri -, questa lettera vuole chiedere una maggior collaborazione e un desiderio di lavorare insieme e dar seguito a tutto quello che lui ha chiesto".