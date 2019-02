Arriva neve ad inizio prossima settimana

Neve in arrivo in Valle d'Aosta all'inizio della prossima settimana. Secondo l'Ufficio meteorologico regionale sono previste precipitazioni lunedì e martedì, soprattutto nel settore occidentale e non particolarmente intense. La perturbazione avrà un prologo venerdì con qualche fiocco sui confini. Il tempo sarà nuvoloso per tutto il weekend e nei giorni successivi. Le temperature scenderanno già da giovedì e si assesteranno su valori tipici di questa stagione.