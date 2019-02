Nuova funivia Cervino, al via i lavori

I lavori di costruzione della nuova funivia trifune tra Testa Grigia e Matterhorn glacier paradise - che collegherà Zermatt tutto l'anno con Cervinia e sarà il più alto collegamento transalpino - inizieranno nei prossimi giorni con la preparazione delle fondazioni per la stazione a monte. La messa in servizio del cosiddetto 'Alpine Crossing' è prevista nell'estate del 2021.

A favorire la realizzazione del progetto - che sarà curato dalla Leitner ropeways - è un accordo tra Zermatt Bergbahnen (Zbag) e la Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio (Fp) giunto dopo un lungo confronto. In dettaglio Fp ha rinunciato a un ricorso e Zbag si è impegnata a "promuovere un turismo di qualità, un'esperienza della montagna e della natura di alto livello, e il rispetto della natura". Oltre allo smantellamento della già esistente teleferica per il trasporto di materiale e del Grenzlift, l'accordo interviene anche sull'illuminazione esterna della stazione a monte e sull'allestimento cromatico della stazione a valle "affinché si integri meglio nel paesaggio".