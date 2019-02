Disabili, 30 progetti vita indipendente

(ANSA) - AOSTA, 22 FEB - Saranno almeno 30 i progetti di vita indipendente e di inclusione nella società rivolta a disabili che saranno realizzati in Valle d'Aosta attraverso un cofinanziamento tra lo Stato e la Regione. Il via libera all'iniziativa è stato dato oggi dalla Giunta regionale.

"L'adesione alla sperimentazione di progetti in materia di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità - spiega l'assessore alle politiche sociali, Mauro Baccega - aumenta le risorse a disposizione per questo progetto già avviato nel 2018, portandole a un importo totale di 400 mila euro". I progetti saranno realizzati, sulla base dell'istruttoria pubblica di co-progettazione gestita dalla Regione con le Associazioni del Terzo settore interessate e conclusasi lo scorso ottobre, dall'Ati, costituita tra l'Esprit à l'Envers Scs, in qualità di mandataria, Indaco Scs e C'Era l'Acca Scs, in qualità di mandanti per un periodo di due anni.