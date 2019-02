Nuovi Chevaliers autonomie e Amis Vda

Il giurista Adolfo Angeletti, il giudice costituzionalista Marta Cartabia, la scrittrice Valeria Montaldi, il presidente dell'Enit Giorgio Palmucci, il responsabile scout Karel Vrijsen come 'Amis de la Vallée d'Aoste' e l'ex membro della Commissione paritetica Renato Barbagallo, la guida alpina Lorenzo Cosson, il compositore-direttore Fulvio Creux, don Luigi Maquignaz e il campione di sci di velocità Simone Origone come 'Chevaliers de l'Autonomie": a loro saranno consegnate le più importanti onorificenze della Regione Valle d'Aosta durante una cerimonia in programma il 24 febbraio, alle 17, a Palazzo regionale, nell'ambito del 71/o anniversario dello Statuto Speciale e del 73/0 anniversario dell'Autonomia.

"Si tratta - ha commentato il presidente della Regione, Antonio Fosson - di uomini e donne che rappresentano la qualità e la valdostanità, tutti nomi di altissimo livello". "La ricorrenza - ha aggiunto la presidente del Consiglio Valle, Emily Rini - coincide anche con il 70/o anniversario della prima riunione del Consiglio regionale. Ricordando quel periodo, oggi l'invito è alla responsabilità e ad un impegno serio. Alla politica spetta oggi un salto di qualità". la vcerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sui siti istituzionali della Regione Valle d'Aosta e del Consiglio Valle, oltre che sul canale 15 del digitale terrestre.