Broker sparito con 2 mln, rogatoria

Il giudice monocratico Marco Tornatore (vpo Cinzia Virota) ha disposto una rogatoria internazionale per notificare gli atti di due procedimenti penali per truffa (una da 400 mila euro e una da 50 mila) a Valter Vigliecca, il broker di 60 anni 'sparito' nel 2014 da Aosta portandosi via - secondo la procura - circa 2,3 milioni di euro di una quindicina di suoi clienti, tra cui professionisti e artigiani. In base agli accertamenti condotti, l'uomo si trova nell'isola di Capo Verde. In un processo è imputato con Claudio Ciravegna, di 75 anni, originario di Mondovì (Cuneo), nell'altro con Pierantonio Sabbadini (48) nato a Lodi. Il fascicolo sul filone principale, con 16 capi di imputazione tra truffe e appropriazioni indebite, sarà invece assegnato a un altro giudice. Da questo processo la posizione di Vigliecca era stata stralciata per irreperibilità mentre, nel luglio 2018, era stata assolta la sua ex compagna, Mihaela Sinescu, di 42 anni, e Sabbadini era stato condannato a due anni e sei mesi.