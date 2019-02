A5, conferma agevolazioni per valdostani

(ANSA) - AOSTA, 15 FEB - La Giunta regionale ha confermato le procedure di agevolazione sulle tariffe autostradali attuate in collaborazione con le società concessionarie Sav spa e Rav spa.

"I valdostani che utilizzano il servizio Telepass - si legge in una nota - continueranno ad usufruire della riduzione del 50% del pedaggio sulla tratta autostradale da loro scelta. Il beneficio è erogato con l'esenzione di due spostamenti ogni quattro effettuati, fino ad un tetto massimo di 48 spostamenti mensili". Inoltre è stata confermata la procedura per razionalizzare i flussi di traffico che gravitano sui Comuni della Plaine di Aosta e attrarre sulla tratta autostradale i veicoli che utilizzerebbero normalmente la viabilità ordinaria intorno e attraverso la Città di Aosta. Al fine di una maggiore fluidità e sicurezza del traffico e per contenere le emissioni inquinanti, proseguirà la liberalizzazione del pedaggio nel tratto autostradale tra gli svincoli di Aosta Est e Saint-Pierre per i veicoli che utilizzano il sistema Telepass.