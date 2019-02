Regione Vda mette al bando la plastica

Esclusione di bottiglie e bicchieri in plastica negli erogatori di bevande, avviando una raccolta differenziata puntuale dove non è possibile, e utilizzo negli eventi di posate, piatti, bicchieri in vetro/ceramica/acciaio o in materiali sostenibili. Sono le novità introdotte dalla Regione Valle d'Aosta al fine di adeguarsi alle disposizioni della Commissione europea. A tal proposito l'Assessorato all'Ambiente ha inviato una comunicazione alle varie Strutture regionali. "Riteniamo che quest'iniziativa sia rilevante dal punto di vista etico e della tutela ambientale - commenta l'assessore Albert Chatrian - e vogliamo che l'Amministrazione regionale sia la prima a dare esempio di 'best practices', in questo caso volte a eliminare, certamente in maniera graduale, tutti gli articoli in plastica monouso utilizzati nelle varie strutture della Regione. Quest'azione dev'essere necessariamente supportata anche da tutti i dipendenti". L'iniziativa coinvolge non solo l'Amministrazione regionale ma è destinata a tutte le amministrazioni pubbliche e riguarda anche la prevenzione dello spreco alimentare e, quindi, della produzione di rifiuti organici.