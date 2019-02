Nuovo Comitato scientifico Forte di Bard

E' stato nominato il Comitato scientifico del Forte di Bard: oltre a Maria Cristina Ronc, che ne presiede i lavori in qualità di Direttore del Forte, e a Roberto Domaine, Soprintendente ai beni e alle attività culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta, ne fanno parte anche Vittoria Coen (critica d'arte contemporanea e docente di Storia della Moda presso l'Accademia di Belle Arti di Brera e l'Accademia di Belle Arti Leonardo Da Vinci di Milano), Monica Grossi (dirigente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, attualmente soprintendente archivistico e bibliografico del Lazio e direttrice dell'Archivio di Stato di Firenze) e Anna Maria Alessandra Merlo (diplomata in violoncello e docente all'Università Bocconi in economia e management delle istituzioni culturali, ora ricercatore presso l'Università della Valle d'Aosta). Il Comitato scientifico è un organo consultivo e collabora con la Direzione nella definizione del progetto culturale alla base delle varie iniziative.