Cingolato multiruolo per emergenze Vda

Un mini cingolato allestito con una cellula infermieristica: è il nuovo mezzo speciale multiruolo in dotazione alla Protezione civile della Valle d'Aosta per implementare la logistica dell'emergenza.

"La morfologia del territorio valdostano, una regione prettamente montana, con luoghi difficilmente raggiungibili da mezzi comuni, costringe spesso la Colonna Mobile Regionale della Protezione civile - si legge in una nota - ad affrontare, per prestare soccorso urgente, situazioni al limite. In alcune condizioni i mezzi normali non sono in grado di raggiungere il luogo dove si è verificato l'evento calamitoso. Gli operatori sono pertanto costretti a recarsi sul luogo dell'evento a piedi, con evidenti problematiche relative alla tempistica. L'estrema maneggevolezza del nuovo mezzo e la sua duttilità di impiego aumentano pertanto le capacità di intervento dei soccorritori in casi di emergenza".