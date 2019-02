Governo su casinò,decisivo ok referendum

Esprimendo "soddisfazione" per il risultato del referendum al Casino de la Vallée, il Governo e tutta la maggioranza regionale ritengono che si tratti di "un passo significativo e decisivo per dare solidità al concordato in continuità". "I dipendenti hanno dimostrato serietà - si legge in una nota - di credere nell'Azienda e nelle sue potenzialità. Nelle potenzialità della Casa da Gioco crediamo anche noi, consapevoli della fase critica che sta attraversando". "La prossima settimana in commissione - concludono - verrà affrontata la cessione degli immobili che speriamo sia affrontata con eguale serietà anche successivamente in Consiglio regionale. Crediamo che si stiano facendo passi in avanti per arrivare al rilancio di un'Azienda che ancora rappresenta un elemento importante per l'economia della regione".