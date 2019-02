Ferrari per restauro castello Issogne

Saranno destinati al restauro delle lunette affrescate del Castello di Issogne - con relativa progettazione - i 180.000 euro donati all'amministrazione regionale dalla Ferrari spa. Donazione che è stata effettuata "a seguito di un evento esclusivo riservato ai migliori clienti del famoso marchio automobilistico italiano tramite un'asta privata di memorabilia, all'interno dell'evento Cavalcade 2018, legati al mondo Ferrari che si è tenuta nel mese di giugno al Teatro romano", come spiegato in una nota. "Grazie a questa donazione - sottolinea l'assessore regionale ai beni culturali, Laurent Viérin - abbiamo deciso di indirizzare tali fondi al restauro delle lunette del Castello di Issogne che costituiscono un'opera di pregio di epoca tardo gotica che necessitavano ormai di lavori urgenti. L'intervento permetterà di restituire al meglio uno dei nostri beni artistici di grande valore e si inserisce nella volontà di intervenire in modo efficace e tempestivo per conservare il nostro vasto patrimonio culturale".