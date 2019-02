Unlimited festival arriva a Courmayeur

Arriva a Courmayeur l'Unlimited Festival, una delle kermesse di musica house e techno più apprezzate a livello europeo con sede a Chamonix. Cinque i concerti in programma: il 4 aprile sulla terrazza di Skyway si esibirà Agoria, dj e producer francese di fama mondiale; il 5 e il 6 sarà la volta delle piste delle Cmbf, prima a Col Checrouit (11-15) e poi in place de l'Ange (18-20) con Pablo Valentino, Konstantin Sibold, Michel Cleis b2b e Klement Bonelli; il 6 e 7 toccherà al centro paese ballare al ritmo della migliore musica elettronica e house in circolazione. "La collaborazione con il festival - spiegano i promotori dell'iniziativa - è il primo passo di un progetto che si proietta già nel futuro e mira a far diventare Courmayeur un luogo prescelto per gli amanti della musica elettronica".