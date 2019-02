Royal Ultra Sky Marathon, 55 km di corsa nel Gran Paradiso

Di corsa nel Parco nazionale del Gran Paradiso, per 55 chilometri sulle storiche strade di caccia, straordinarie opere di ingegneria rupestre in origini estese per 850 km. E' il tracciato della Royal Ultra Sky Marathon in programma il 21 luglio, una delle 15 gare del circuito Skyrunner World Series 2019, alle quali prendono parte 7.000 atleti di 11 nazioni. Solo i primi 400 iscritti potranno partecipare alla corsa di luglio, che all'8a edizione è ormai divenuta icona mondiale della disciplina dei corridori d'alta quota.

Gli atleti dovranno superare sette colli e 4.141 metri di dislivello tra pascoli, pietraie, passi innevati. Traguardo sulle rive del Lago di Ceresole Reale (Torino), al rifugio Massimo Mila. Iscrizioni partono dal 15 febbraio. "Credo molto - dice l'assessore allo Sport della Regione Piemonte, Giovanni Maria Ferraris - in questa iniziativa, che ha fatto conoscere a sportivi e appassionati di tutto il mondo la natura incontaminata del primo Parco Nazionale creato in Italia".