Lavori su Mongiovetta, autostrada gratis

A seguito dell'ordinanza del Compartimento Anas della Valle d'Aosta che ha determinato la chiusura al traffico sulla strada statale 26, nel tratto della 'Mongiovetta' (dal km 69+600 al km 71+750), l'autostrada A5 tra i caselli di Verres e Chatillon sarà gratuita, in entrambe le direzioni di marcia. Lo ha deciso la Rav - per tutto il periodo dei lavori che determinano la chiusura del tratto della statale 26, in orario notturno (dalle 22 alle 6) - accogliendo la richiesta inoltrata dal Presidente della Regione, Antonio Fosson, a nome del Governo regionale. Per usufruire della gratuità gli utenti dovranno utilizzare la pista manuale con addetto o la pista Telepass. Non verranno rimborsati i passaggi effettuati con Via Card o carta di credito.