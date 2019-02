Tippler più veloce prove libera donne

(ANSA) - AARE (SVEZIA), 4 FEB - L'austriaca Tamara Tippler in 1.29.95 e' stata la piu' veloce nella prima prova cronometrata in vista della discesa libera donne dei Mondiali di Aare.

Seguono la svizzera Corinne Suter in 1.30.33 e, a sorpresa, la norvegese Lie Kajsa Vickhoff in 1.30.39.

La migliore delle italiane - tutte scese in pista con la nuova tuta della nazionale di un classico azzurro Savoia - e' stata Nadia Fanchini 17/a in 1.31.55. Poi Sofia Goggia in 1.31.72 e Nicole Delago, che ha tuttavia saltato una porta, in 1.31.74. Piu' indietro Francesca Marsaglia in 1.32.13 e Federica Brignone in 1.32.51.