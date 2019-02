Pratica con passaporto falso, arrestato

(ANSA) - AOSTA, 2 FEB - Si è presentato all'ufficio immigrazione della Questura di Aosta con un passaporto falso ed è stato arrestato: è accaduto ieri a un giovane cittadino della Guinea. Nel corso di una pratica di conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a motivi di lavoro gli operatori della polizia si sono accorti, grazie a un'apposita strumentazione, che la fotografia del documento era stata applicata in maniera posticcia. L'uomo, già richiedente asilo, è stato processato oggi per direttissima ed ha patteggiato una pena di 11 mesi. E' stato segnalato alla Commissione Prefettizia di Torino per la revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Lascerà il territorio nazionale con un decreto di espulsione.