Savt, Alessia Démé nuova segretaria

Alessia Démé è la nuova segretaria generale del Savt. L'elezione è avvenuta durante il Congresso Confederale. Con il 60% dei voti ha avuto la meglio sull'altro candoidato, Claudio Albertinelli. Nella segreteria confederale sono stati eletti: alla carica di vice-segretario generale Alessandro Pavoni (trasporti), Piero Epiney (Commercio-Terziario), Stefano Enrietti (segretario Edilizia e Bassa Valle), Mauro Crétier (Funzione pubblica ed Enti locali), Aldo Cottino (Retraités) e Felice Roux quale segretario amministrativo; Claudio Apparenza in quanto direttore del Caf è per Statuto membro di diritto della segreteria confederale. Nel suo intervento Alessia Dèmé ha ribadito la linea politica sindacale presentata nel Congresso Confederale, sintetizzata nelle parole chiave "tradition, solidarité et progrès".