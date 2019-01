Interesse Iren a collaborazione con Cva

(ANSA) - AOSTA, 26 GEN - Una manifestazione di interesse da parte di Iren (primaria multiutility attiva nei settori energia elettrica, gas, servizio idrico integrato, ambiente e teleriscaldamento) in merito alla possibilità di esplorare una possibile collaborazione industriale con Cva nell'ambito della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, oltre che in relazione a iniziative rivolte allo sviluppo della mobilità sostenibile e dell'efficientamento energetico. La proposta è stata inoltrata alla Regione autonoma Valle d'Aosta, che tramite Finaosta controlla il 100% di Cva.

"La manifestazione di interesse - si legge in una nota - arriva in un momento di analisi e di riflessione circa la valorizzazione del gruppo Cva. L'opportunità preliminare prospettata dal gruppo Iren può trovare uno spazio di valutazione nell'ambito dei lavori della neocostituita Commissione speciale a ciò dedicata. In questo contesto tale proposta potrà essere oggetto di valutazione per delineare il futuro di Cva".