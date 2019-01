‘Ndrangheta: Prettico e Sorbara? "Cose di malvivenza"

"Continuando con la trattativa si sarebbero venuti a scontrare con 'loro Paesani' di Aosta (Nicola Prettico e Marco Sorbara, ndr)" ritenuti "cose di malvivenza".

Per questo alcuni artigiani di origine calabrese "avvicinati" nel 2016 da Giulio Grosjacques (Uv) per "ottenere sostegno elettorale" alle regionali del 2018 "decidevano di desistere dai propri propositi, per evitare conflitti e tensioni". Lo scrive il gip Silvia Salvadori nell'ordinanza dell'operazione Geenna.

Per il giudice questo passaggio è "un'altra manifestazione della forza di intimidazione del sodalizio sul territorio".

"Guarda la cosa secondo me si 'problemò'...si è fatta problematica troppo, nel senso si è fatta troppa...cose di malvivenza...è inutile andare avanti...se ancora non abbiamo cominciato no?", viene detto durante una discussione tra artigiani di origine calabrese nel novembre 2016 in una cantina di via Porta Praetoria ad Aosta.