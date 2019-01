Tripodi(M5s),arresti confermano sospetti

(ANSA) - AOSTA, 23 GEN - "Avevo già espresso profonda preoccupazione sulla presenza di 'ndrine in Valle d'Aosta al Ministero dell'interno durante una question time in Commissione Affari costituzionali. Gli arresti di oggi confermano che le mie preoccupazioni erano fondate". Così la deputata del Movimento 5 stelle, Elisa Tripodi, commenta gli arresti effettuati oggi dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Torino sull'infiltrazione della 'ndrangheta in Valle d'Aosta. "Le mafie - aggiunge parlamentare valdostana - sono ovunque e si sono 'sedute' all'interno delle istituzioni, dentro le società pubbliche e nel tessuto economico-sociale". La deputata Tripodi chiede che "si dimettano subito i politici locali coinvolti.

Nessuna pietà, verso la mafia e verso chi fa affari con loro.