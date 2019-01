Nasce Ambiente Diritti Uguaglianza

Il principio ispiratore è la sinistra sociale e politica, antiliberista e anticapitalista, ambientalista, femminista, laica, pacifista e libertaria: così si presenta 'Ambiente Diritti Uguaglianza Valle d'Aosta', movimento politico che "vuole andare oltre la mera alleanza elettorale, rifiutando di essere inteso come strumento di tatticismi di governo, ambizioni personalistiche e negoziati opportunistici di palazzo". L'atto costitutivo è stato firmato ieri. Tra i referenti c'è anche la consigliera regionale Daria Pulz. "Le nostre non sono belle parole di circostanza - spiegano i promotori - ma è la passione che ci sprona a lottare, in questo particolare momento storico, contro la deriva culturale che ci presenta un leghismo furioso, cinico e rampante, pieno di xenofobia e razzismo eretti a modello sociale". E' prevista la costituzione di gruppi di lavoro e di "avere regolarmente incontri con la popolazione, i corpi intermedi, l'associazionismo ed i giovani, pensando anche a un progetto di Banca del tempo".