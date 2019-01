M5s in visita ispettiva caserma Vvff

(ANSA) - AOSTA, 21 GEN - "Una serie di innumerevoli criticità infrastrutturali all'interno della caserma" dei vigili del fuoco di Aosta è stata rilevata dalla deputata del M5s Elisa Tripodi e dal capogruppo regionale Luciano Mossa durante una visita ispettiva effettuata sabato scorso. "Una situazione di degrado - spiegano - peggiorata via via negli anni a causa dell'incuria da parte della Regione Valle d'Aosta nei confronti del corpo".

Secondo la deputata Tripodi e il consigliere Mossa "la mancanza di costante manutenzione nel tempo rischia di compromettere il lavoro già precario dei nostri Vigili del Fuoco". "Se non si interverrà tempestivamente con lavori di manutenzione e di ripristino della struttura - denunciano - ci sarà, inevitabilmente, il rischio che anche l'efficacia dei loro interventi possa venir compromessa, causando quindi anche una ricaduta sugli utenti". Mossa e Tripodi chiedono alla Regione di "intervenire quanto prima per risolvere la situazione già critica e insostenibile della struttura".