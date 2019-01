Mostra Jacovitti, incontro con curatore

(ANSA) - AOSTA, 19 GEN - 'Dalla tavola all'albo: Jacovitti nella Collezione Mafrica' è il titolo dell'incontro organizzato per giovedì 24 gennaio, alle 17, al Centro Saint-Bénin di Aosta, nell'ambito della mostra 'Il mondo di Jacovitti'. Interverranno Giulia Radin, direttore della Fondazione Natalino Sapegno, il curatore dell'esposizione Dino Aloi. La conferenza sarà moderata da Daria Jorioz, dirigente della Struttura Attività espositive.

L'intervento si propone di contestualizzare gli originali di Jacovitti esposti: gli eroi e le gag di Lisca di pesce sono nati per affiancare le avventure del Legionario di Kurt Caesar o del Crociato nero di Bonelli sulle pagine del Vittorioso, rivista autarchica per eccellenza. Nel corso della presentazione sarà possibile, inoltre, sfogliare alcuni dei numerosi albi di Jacovitti conservati presso il Biblio-Museo del Fumetto di Morgex, che la Fondazione Sapegno ha allestito nella Tour de l'Archet a partire dalla Collezione raccolta da Demetrio Mafrica.