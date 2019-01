Riaprirà Centre etudes francoprovencales

(ANSA) - AOSTA, 18 GEN - "Stiamo mettendo in campo le azioni propedeutiche alla riapertura Centre d'Etudes Francoprovençales René Willien, profondamente convinti non solo dell'importantissima valenza culturale di questa realtà, patrimonio da salvaguardare e sul quale abbiamo investito tanto negli anni ma anche determinati dal fatto che non può rimanere chiuso un centro di questa importanza per ciò che ha rappresentato e che rappresenta per la ricerca e la valorizzazione culturale e per mantenere e promuovere l'identità valdostana e il Patois". E' quanto afferma l'assessore regionale ai Beni culturali, Laurent Viérin, che a tal proposito ha incontrato nei giorni scorsi il sindaco di Saint-Nicolas, Davide Sapinet. "Sono state esaminate le criticità - aggiunge Viérin - e abbiamo messo in campo le possibili soluzioni per risolvere in tempi rapidi le criticità, così da rendere nuovamente fruibile il Centre, d'impegno con la Presidenza della Regione".