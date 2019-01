Cva finanzia progetti degli enti locali

La società idroelettrica Cva Trading investirà nel 2019 70 mila euro per finanziare progetti degli enti locali di valorizzazione del patrimonio culturale, storico, sportivo, naturale e artistico regionale. I Comuni o le Unité des Communes che intendono usufruire del finanziamento (taglia massima 10 mila euro) dovranno presentare una proposta. Per la realizzazione degli eventi (rivolti sia ai cittadini che ai turisti) potranno avvalersi anche di associazioni, pro-loco e società sportive. Sono ammesse diverse tipologie di iniziative riguardanti, per esempio, il teatro, la danza, la musica, l'arte video-visiva, le mostre e le esposizioni artistiche, le attività di intrattenimento e animazione, le iniziative di solidarietà sociale e le manifestazioni sportive. La loro valutazione sarà affidata a una commissione composta da rappresentanti dell'azienda e del Celva. L'avviso, presentato oggi dal presidente del Celva Franco Manes e dall'amministratore delegato della Cva Enrico de Girolamo, scadrà il 15 marzo.