Tenta furto in casa, condannato 70enne

Si era procurato dei gravi traumi mentre fuggiva dopo aver tentato un furto in abitazione a Valtournenche. Protagonista Pio Carzaghi, settantenne residente nel vercellese, con precedenti specifici, che è stato condannato a un anno di carcere (senza la condizionale). I fatti rislagono al 20 agosto scorso. L'anziano ladro era stato sorpreso a forzare la tapparella di una casa per introdursi all'interno. Allertato dai rumori, il proprietario dell'abitazione si era avvicinato alla finestra facendo scappare Carzaghi, che nella fuga è caduto da un muretto riportando varie ferite. Sul posto erano intervenuti gli uomini dell'Arma che hanno prestato soccorso al settantenne e lo avevano condotto in caserma.