Fosson, possibili sinergie con Cas

"Abbiamo verificato alcune possibilità di sinergie, soprattutto per quanto riguarda la formazione e l'occupazione, garantendo fin da subito l'impegno ad approfondire e dar seguito a queste possibilità con iniziative concrete". Lo ha detto il presidente della Regione, Antonio Fosson, al termine di una visita allo stabilimento della Cogne acciai speciali e di un incontro con vertici aziendali (erano presenti anche gli assessori Bertschy, Chatrian e Baccega).

Incontro - si legge in una nota - che "rientra nel quadro di una serie di iniziative assunte dal Governo regionale per incontrare le realtà produttive della Valle d'Aosta e definire le possibili azioni coordinate per sostenere concretamente lo sviluppo della regione". "È stato proficuo - ha aggiunto Fosson - e ci sono stati illustrati gli importanti investimenti fatti dall'azienda su sicurezza e tutela ambientale, che abbiamo apprezzato".