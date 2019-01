Comprano pc con 700 euro falsi, denuncia

Due giovani valdostani sono stati denunciati per concorso nel reato di spendita di banconote falsificate. Secondo quanto appurato dalla polizia, hanno risposto ad un annuncio di vendita online di un computer e uno di loro ha incontrato il venditore, pagandolo con 700 euro di denaro falso.



Dopo aver ricevuto la somma, l'uomo ha fatto controllare il denaro con l'apparecchio presente in un vicino esercizio commerciale. Appurata la falsità della banconote, ha subito chiamato le forze dell'ordine: l'acquirente è stato identificato dalla squadra mobile, che è risalita al suo presunto complice, che ha precedenti per truffa e reati contro il patrimonio. Sono in corso indagini per individuare l'origine delle banconote e per capire se i due abbiano effettuato altri acquisti con denaro falso.