Si scioglie gruppo Impegno civico

Il gruppo consiliare regionale Impegno civico si scioglie, dando vita a due nuove formazioni: Adu VdA-Ambiente Diritti Uguaglianza Valle d'Aosta (Daria Pulz) e Rete Civica-Alliance Citoyenne (Albero Bertin e Chiara Minelli). La comunicazione è stata data oggi in apertura del Consiglio regionale.



"Impegno Civico è una lista sorta nell'aprile 2018 in prossimità delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale per offrire agli elettori valdostani una opzione alternativa alle forze politiche già presenti in Consiglio regionale e alla falsa alternativa di M5Stelle e Lega", spiegano in una nota congiunta i consiglieri Alberto Bertin, Chiara Minelli e Daria Pulz. "Alla costruzione di Impegno Civico - proseguono - hanno lavorato diverse componenti (ambientaliste, autonomiste, solidariste, ecc) che, pur avendo diversità di vedute su alcuni aspetti, hanno deciso di affrontare insieme l'appuntamento elettorale sulla base della elaborazione di un comune Programma, su cui lavorare nel corso della Legislatura. Lo sforzo unitario e di elaborazione programmatica è stato apprezzato dagli elettori, cosa che ha consentito alla lista di raggiungere un ragguardevole 7,5 % e tre seggi in Consiglio regionale".



Secondo quanto riferiscono gli esponenti dell'ex gruppo Impegno civico "dopo il positivo risultato elettorale sono tuttavia emersi problemi per la conduzione unitaria del Gruppo consiliare e dell'azione politica. A seguito di dibattito interno, le componenti di IC hanno riconosciuto che la modalità più efficace per dare esecuzione al programma elettorale sia una nuova forma di organizzazione, che valorizzi i diversi metodi di azione emersi nel corso dei primi mesi di questa legislatura".



"Il Programma - concludono - rimane la bussola comune per il lavoro di tutti, ma è bene organizzarsi in modo diverso per essere più efficaci. Questo è il senso e il motivo della costituzione di due gruppi consiliari distinti, costituzione che è avvenuta in modo concordato nell'intento e nella convinzione di poter essere più efficaci nella realizzazione del Programma. Non mancherà fra di noi il dialogo e l'impegno a cercare costantemente punti di contatto e di convergenza".