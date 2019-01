Sanità, al via da domani Cup on line

(ANSA) - AOSTA, 8 GEN - A partire da domani, mercoledì 9 gennaio, i cittadini che hanno attivato il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) potranno prenotare autonomamente gli esami specialistici e di laboratorio, visite specialistiche attraverso la nuova funzione del Cup on line. Un apposito bottone posizionato sulla home page del portale consentirà l'accesso alle nuove funzioni. Sempre dalla home page si potrà pagare il ticket sanitario, se dovuto, utilizzando la funzione PagoPA, l'infrastruttura del pagamento elettronico a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi. Le prenotazioni on line potranno anche essere effettuate mediante smartPhone o tablet utilizzando la nuova applicazione gratuita Health VdA, sviluppata dalla società Inva SpA. Il Cup on line è finanziato con le risorse statali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) nell'ambito del secondo Accordo di Programma Quadro in materia di E-government e società dell'informazione in Valle d'Aosta.