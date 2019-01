Chatrian,entro fine mese indennizzi lupo

La Regione Valle d'Aosta promette "rapidi" pagamenti dei risarcimenti per i danni causati ai greggi dai lupi negli ultimi anni, attraverso l'indennizzo totale entro la fine del mese. Lo ha riferito oggi l'assessore all'ambiente Albert Chatrian. "La criticità c'è, va affrontata e non va sottovalutata", ha evidenziato, riferendosi anche all'ultimo attacco avvenuto ad Issogne nella notte di Capodanno in cui sono stati uccisi 26 agnelli e 2 pecore. La Giunta ha anche deciso di formalizzare nelle prossime settimane l'adesione al progetto Life 2019-2024 finanziato dall'Unione europea che metterà a disposizione circa 500 mila euro. "I settori riguarderanno l'allestimento di squadre di intervento, l'assistenza tecnica, la formazione e la comunicazione", ha spiegato Chatrian. "Cercheremo di far fronte comune con le altre Regioni dell'arco alpino - ha proseguito l'assessore - facendo rete perché le criticità, che hanno anche delle potenzialità a livello di biodiversità, vanno raccordate".



Martedì prossimo sarà convocato il tavolo tecnico a cui parteciperanno tutti i soggetti interessati. "Raccogliamo il grido di dolore e l'appello delle associazioni di categoria convocando già per la prossima settimana il tavolo di confronto", ha sottolineato l'assessore all'agricoltura Laurent Viérin. Secondo i dati forniti oggi da Paolo Oreiller, dirigente del settore Flora, fauna, caccia e pesca, si stima che in Valle d'Aosta siano presenti 4 o 5 branchi composti ciascuno da 5 o 6 lupi.