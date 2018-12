Cade da cascata di ghiaccio, è grave

Uno scalatore francese di circa 30 anni ha riportato diversi traumi dopo essere caduto da una cascata di ghiaccio a Cogne. E' stato portato in elicottero all'ospedale Parini di Aosta, dove si trova in pronto soccorso in fase diagnostica.

Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto alle 9.45 nel vallone di Valeille. Il ghiacciatore caduto stava percorrendo il primo tiro e procedeva da primo di cordata. E' stato recuperato alla base della cascata 'Tuborg' con il verricello. I traumi che ha riportato sono legati all'impatto contro la parete di ghiaccio. Ha dato l'allarme uno scalatore di un'altra cordata, che ha assistito alla caduta. Lo scalatoreè stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta per 'politrauma'. La prognosi è 'riservata'.