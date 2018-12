Accoltellato ad Aosta, un denunciato

Un giovane è stato denunciato per l'accoltellamento del ventiquattrenne aostano Alessandro Nigra.

L'ipotesi di reato è di lesioni personali aggravate. I fatti sono avvenuti nella zona dell'Arco d'Augusto, verso le 4 del 22 dicembre scorso, al culmine di una violenta lite alla presenza di altri coetanei. Nigra era stato ferito con un fendente alla schiena ed era stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta, pur non essendo in pericolo di vita.