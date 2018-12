Aosta, 'finiti lavori nuovi alloggi Erp'

"A noi è arrivata la comunicazione dall'impresa che ha terminato i lavori. Adesso stiamo aspettando, credo tra oggi e domani, la comunicazione della direzione lavori che ne certifichi la conclusione e quindi poi si partirà con il collaudo". Lo spiega il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, in merito ai lavori necessari nei nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica del 'Contratto di quartiere 1', dove attendono di trasferirsi decine di famiglie dai due 'grattacieli' del quartiere Cogne. Sembra quindi al momento rispettata la scadenza del 20 dicembre, che l'impresa aveva annunciato al Comune nelle scorse settimane per concludere i lavori su impianto elettrico e idraulico. Dopo la fase del collaudo, gli 82 appartamenti passeranno di proprietà all'Arer in vista dei traslochi. "I collaudi dovrebbero partire presto, ma al momento non ho date", aggiunge Centoz.