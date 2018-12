Partecipate, atti JB Festaz a pm C.conti

La sezione di controllo della Corte dei conti della Valle d'Aosta ha disposto la trasmissione alla procura contabile degli atti relativi alla revisione straordinaria delle partecipazioni della Casa di riposo J. B.

Festaz. La revisione è stata deliberata con un ritardo che "appare ingiustificabile" - il 15 ottobre 2018 a fronte di un termine fissato al 30 settembre 2017 - "anche per la mancata indicazione delle ragioni" che lo hanno determinato. La casa di riposo ha "partecipazioni dirette nella società In.Va. spa (con una quota pari allo 0,001 %) e nella Cooperativa Forza e Luce di Aosta s.c.r.l. (di cui detiene 151 azioni)". I problemi riguardano la partecipazione nella cooperativa, che rifornisce di energia elettrica la casa di riposo: un "numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti" e la necessità, in base alla normativa, di ricorrere alla "Consip" o alle "centrali di committenza regionali" nonostante le condizioni economiche in essere siano "assai più convenienti di quelle" Consip.