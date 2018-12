Testolin, taglio Irpef solo propaganda

"La decisione del Governo regionale di destinare risorse per 4,8 milioni al taglio dell'Irap per le imprese nella prossima Legge Finanziaria, al posto della riduzione dell'Irpef prevista dal Bilancio Spelgatti, che avrebbe portato ad un risparmio medio di 50/70 euro a famiglia" è il frutto di "una valutazione concreta sull'impatto della misura sulla nostra economia: il taglio dell'Irpef, previsto sul 'vecchio' bilancio avrebbe avuto risvolti limitati, era una manovra più propagandistica che concreta. Certo, dal punto di vista elettorale, fa colpo dire "Aiutiamo le famiglie". Bisogna però quantificare e dire quanto". Così l'assessore regionale al bilancio e finanze, Renzo Testolin, interviene in merito alle modifiche al documento contabile della Regione Valle Valle d'Aosta che sarà portato in aula nei prossimi giorni.

"Destinando invece il taglio alle tasse delle imprese - ha aggiunto - possiamo arrivare ad alleggerire l'Irap con sgravi fino al 25%".