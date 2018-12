Furto champagne e bici carbonio,condanna

Il giudice monocratico del tribunale di Aosta Marco Tornatore ha condannato Costanzo Bottone, di 28 anni e Matteo Ferrigno (30), entrambi di Biella, rispettivamente a tre anni e otto mesi di reclusione e 1.000 euro di multa e a tre anni e 800 euro. Erano accusati di furto aggravato per quattro colpi messi a segno nell'ottobre 2017 nella Valtournenche. Motoseghe, tassellatrici, due bottiglie di champagne e una bici in carbonio del valore di circa tremila euro erano stati il bottino di furti messi a segno in magazzini, in una ferramenta e in un supermercato. "In diverse occasioni agivano a volto coperto", ha ricordato nella sua requisitoria il vpo Sara Pezzetto. A incastrarli tuttavia, in particolare nel caso della bici, erano state le immagini della videosorveglianza. In aula hanno ammesso i fatti. Nel giugno scorso erano finiti in carcere su ordinanza del gip di Aosta.

Per le parti civili (avvocato Ascanio Donadio) il giudice ha ordinato una provvisionale di risarcimento di 6.400 euro.