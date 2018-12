Coppia Gipeti nidificano in Valnontey

Per il quarto anno consecutivo in Valle di Cogne, il Gipeto torna a nidificare sul versante valdostano del Parco Nazionale Gran Paradiso. Una coppia ha nuovamente scelto le pareti rocciose della Valnontey per realizzare il proprio nido. "Il piccolo nucleo - spiegano i referenti del Parco - costituisce la metà delle coppie di questa specie attualmente presenti sulle Alpi occidentali italiane".

Per non "disturbare" i Gipeti, sensibili alla presenza umana, è stata istituita una zona di protezione dove è proibito arrampicare su alcune cascate di ghiaccio e addentrarsi nei siti di nidificazione. "La nidificazione del gipeto in Valnontey rappresenta un evento di grande interesse scientifico e naturalistico - commenta il presidente del Parco, Italo Cerise - ed è una conferma dell'efficacia dell'azione a favore della conservazione della biodiversità; ma anche una opportunità per il territorio vista la forte attrazione che un evento come questo suscita in tutti coloro che amano la natura".