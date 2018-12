Cpel boccia finanziaria, più risorse

(ANSA) - AOSTA, 14 DIC - I sindaci valdostano chiedono alla Regione più soldi e giudicano le risorse stanziate per il prossimo anno insufficienti per la sostenibilità degli enti locali. E' quanto è emerso oggi nel corso dell'assemblea del Cpel, riunita per esaminare il bilancio di previsione della Regione (su cui l'assemblea si è espressa favorevolmente all'unanimità) e il disegno di legge di stabilità (bocciato all'unanimità). I fondi ammontano a 183.687.926 euro, i trasferimenti senza vincolo sono 91.524.844 euro, di cui i trasferimenti finanziari ai Comuni, in parte corrente, sono 83.083.471 euro. "Per il 2019 sono state confermate le risorse di finanza locale previste lo scorso anno: tale cifra - ha spiegato la referente politica Speranza Girod - è già stata da noi definita, in più occasioni, insufficiente a garantire la sostenibilità dell'azione politica e amministrativa degli enti locali. Chiediamo sui trasferimenti di finanza locale senza vincolo settoriale di destinazione il 20% di risorse in più".