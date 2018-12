Vitelli, orgogliosi per Italia nautica

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - "Siamo orgogliosi di fare grande l'Italia della nautica nel mondo": così Paolo e Giovanna Vitelli, presidente e vicepresidente di Azimut/Benetti, hanno accolto il riconoscimento di Boat International, che ancora una volta assegna al loro Gruppo il primo posto nel Global Order Book 2019, la classifica dei 20 maggiori produttori mondiali di barche sopra ai 24 metri. Azimut/Benetti, che ha chiuso l'anno fiscale con un valore di produzione di 850 milioni di euro (+18%), è leader mondiale con 3.536 metri lineari di yacht in costruzione sopra i 24 metri (+24% sul 2018) e 97 progetti avviati. "Questo risultato - hanno commentato Paolo e Giovanna Vitelli - rappresenta per noi uno stimolo a proseguire sulla nostra strada. L'unica spinta che non si esaurirà mai in azienda è la voglia di superare continuamente i nostri limiti". Per Azimut/Benetti, l'annuncio del Global Order Book "rappresenta il miglior inizio possibile per una stagione, quella del 2019, in cui verrà celebrato il 50mo anniversario del Gruppo".